أكملت أمانة المدينة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة استعدادهم لموسم حج 1446هـ بخطة توعوية وميدانية متكاملة، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالإرشادات والمعايير الصحية، ضمن جهود شاملة تُعنى بالصحة العامة، وسلامة الحجاج، وخدمة الزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الخطة يعمل عليها 6432 كادراً بشرياً و825 معدة لتنفيذ الخطة على مدار الساعة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي، وتعزيز ثقة ضيوف الرحمن بجودة الأطعمة والخدمات، وإبراز جهود الأمانة كشريك رئيسي في التنظيم والصحة العامة، فضلاً عن نشر التعليمات الخاصة بتنظيم حركة المشاة وإظهار الإرث الديني والتاريخي لمنطقة المدينة المنورة.

وتضمنت الخطة؛ تكثيف الرقابة على المنشآت، والامتثال للمعايير الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المشاركة المجتمعية والتطوع في خدمة الحجاج، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفق أعلى المعايير، وتوفير جميع الخدمات، لسلامة وراحة ضيف الرحمن لتمكينه من أداء نسكه بكل يسر وسهولة.

حيث ستبدأ الخطة بمرحلة الاستعداد ما قبل الموسم، ثم التوعية أثناءه، وصولاً إلى مرحلة ما بعد الحج، التي تتضمن زيارة المسجد النبوي الشريف والمساجد التاريخية وأبرز المعالم من قبل ضيوف الرحمن.

وتشمل الخطة التركيز على نظافة الساحات والطرق بالمنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى الأحياء السكنية. وتجهيز الكوادر لأعمال صيانة الطرق، والإنارة، والرقابة على الأسواق ومحطات الوقود، ومكافحة آفات الصحة العامة، إلى جانب الفرق الرقابية الميدانية لرصد الملاحظات، وضبط الغش التجاري بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام خطتها الاستعدادية، أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة التزامها التام بتقديم خدمات متكاملة تليق بمكانة المدينة المنورة ومكانة ضيوف الرحمن، ساعية لأن يكون موسم حج 1446هـ نموذجاً في حسن التنظيم، وكفاءة الأداء، وجودة العناية بضيف الرحمن، ضمن منظومة وطنية متكاملة تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومن جانب آخر أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تطوير عمليات الفحص والرقابة على الأسماك واللحوم الواردة إلى أسواق النفع العام بالمنطقة، من خلال استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، للإسهام في إنشاء بيانات شاملة تعزّز معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وأوضح فرع الوزارة، أن الخطوة تمكّن الطواقم الميدانية من إجراء فحوصات دقيقة وسريعة للمنتجات خلال جولاتهم اليومية على منشآت القطاع، مما يعزّز من مستوى الثقة لدى المستفيدين، ويسهم في تقديم تجربة آمنة وصحية، تواكب خطط وأهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن إستراتيجيات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي التي تشمل تطوير إجراءات السلامة الغذائية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.