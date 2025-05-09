أكد تركي حميدان التركي لـ«عكاظ»، صدور قرار الإفراج عن والده حميدان التركي، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى سجن الهجرة تمهيداً لاستكمال إجراءات ترحيله إلى المملكة العربية السعودية.

وقال التركي في تصريحه: «الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، والحمد لله الذي وعد بنصر عباده المؤمنين، فأوفى وأجزل».

وأضاف: «بفضل الله وتوفيقه صدر حكم الإفراج عن الوالد، ونُقل إلى سجن الهجرة في خطوة تمهيدية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بعودته إلى أرض الوطن، وقد آثرنا عدم إعلان الخبر حتى اكتمال الترتيبات الرسمية وعودته إلى أهله وأحبائه».

واختتم قائلاً: «نسأل الله أن يتمم هذا الفرج بخير، وأن يجعله بداية فرج لكل مظلوم، وأن يحفظ وطننا وولاة أمرنا، إنه سميع مجيب».

وعقب نحو 20 عاماً قضاها في أحد سجون ولاية كولورادو الأمريكية، ‏قضت محكمة أمريكية، بإطلاق سراح المواطن السعودي حميدان التركي، بعد 3 أيام من المداولات لنقض الحكم الصادر ضده، وتم تسليمه لإدارة الهجرة والجمارك، تمهيداً لإنهاء إجراءات سفره إلى السعودية.

حميدان بن علي التركي ابتعث لدراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات عدة وله خمسة أبناء وغادر إلى هناك مع زوجته سارة الخنيزان وأبنائه للدراسة، وفي نوفمبر 2004 اعتقل بتهمة إساءة معاملة خادمته ومخالفة أنظمة الإقامة والهجرة وأطلق سراحه بعدها بكفالة.

وفي 2 يونيو 2005 اعتقل الزوجان مرة أخرى، ووجهت لهما تهمة إساءة التعامل مع الخادمة، وتُرك أبناؤه الخمسة لتبدأ بعدها فصول هذه القضية وجلساتها الطويلة.

في 31 أغسطس 2006، حُكم على التركي بالسجن 28 عاماً، ونفى التركي ما نسب له، مصراً على أن التهم مزورة.

وفي 25 فبراير 2011 قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 8 سنوات وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة آمر السجن. وقد حظيت قضيته باهتمام رسمي وشعبي واسع في السعودية.