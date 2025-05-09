يتوقع أن يصل إلى المملكة خلال اليومين القادمين المواطن حميدان التركي (56 عاماً)، بعدما قضى محكومية في ولاية كولورادو لنحو 20 عاماً، إثر إدانته باحتجاز عاملته المنزلية الإندونيسية الجنسية في منزله بمنطقة أرورا. وقالت صحف ولاية كولورادو أمس (الجمعة) إن التركي تم نقله إلى حراسة دائرة الهجرة والجمارك الثلاثاء الماضي، تمهيداً لإعادته للمملكة بموجب اتفاق بينه والسلطات القضائية الأمريكية. وذكر مكتب المدعي القضائي أنه كانت تمت إعادة النظر في الحكم على التركي، بعدما أقر بإدراكه أنه سيتم إبعاده من الولايات المتحدة. وجاء ذلك بعدما سمح القضاء للتركي بإعادة سماع أقواله، وإقرار محاميه بأن تمثيله القانوني عند محاكمته الأصلية لم يكن ملائماً للرد على الاتهامات التي وجهت إليه. وأقر القاضي والمحامون بصعوبة إعادة محاكمة تركي الحميدان، بسبب تقادم أحداث القضية، وعدم معرفة مكان العاملة الإندونيسية التي تزعم أنها كانت ضحية اعتداءات التركي المزعومة. وقال مساعد المدعي العام الأمريكي ريان براكلي، في بيان، إنه من الصعب إعادة النظر في محكومية التركي الذي أدين بـ 11 تهمة. وأضاف أن موافقة التركي على إبعاده تمثل حلاً مقبولاً لمشكلته. وكان التركي أدين بتلك الاتهامات في عام 2006. وفي عام 2013 وجهت للتركي في سجنه اتهامات بالتورط في مقتل المدير التنفيذي لإصلاحيات ولايو كولورادو توم كلمنتس. وهو اتهام نفاه التركي. وتمسك التركي طوال سنوات سجنه ببراءته من جميع الاتهامات التي وجهت اليه وأدين بها. وقال إنه كان ضحية الشعور المعادي للإسلام في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.