«قوات أمن الحج» تضبط مقيماً لنقله (3) مقيمين ووافد لا يحملون تصريحاً بالحج أخبار الجمعة 09 مايو 2025 18:41 «عكاظ» (مكة المكرمة) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية الهندية لنقله (3) مقيمين ووافد، مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بعدم الحصول على تصريح بالحج في مركبة مخصصة لنقل المرضى، ومحاولة إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.أخبار ذات صلة حميدان التركي يعود للسعودية بعد تعذُّر إعادة محاكمتهالدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم