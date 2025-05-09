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«عكاظ» (مكة المكرمة)
ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية الهندية لنقله (3) مقيمين ووافد، مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بعدم الحصول على تصريح بالحج في مركبة مخصصة لنقل المرضى، ومحاولة إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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