رفعت إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

وأضافت العيسى أن الأمر الملكي بتعيينها نائبًا لوزير التعليم يمثّل وسام شرف ومسؤولية وطنية عظيمة؛ لخدمة هذه المنظومة بتضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، والإيمان بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان من خلال تعليم حديث وشامل يواكب المتغيرات العالمية ويعزز من تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.