ضمن فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان، نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة مساء أمس ورشتي عمل متخصصتين أثرتا الحضور بمعارف وتجارب قيمة.

أقيمت الورشتان في خيمة المهرجان بمحافظة صبيا، وشهدتا تفاعلاً لافتاً من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي. حيث قدم المزارع حسن فقيه ورشة عمل استعرض خلالها قصة نجاحه في زراعة المانجو، مشاركاً خبراته وأسرار تميزه في هذا المجال.

وفي الورشة الثانية، قدم المزارع جعفر زكري تجربته الزراعية النوعية في زراعة صنف «الساندري» من المانجو، مسلطاً الضوء على مميزات هذا الصنف وطرق زراعته والعناية به، مما أتاح للحضور فرصة التعرف على أصناف جديدة ومجدية.

تأتي هاتان الورشتان ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة الزراعية بين المزارعين والمهتمين، والإسهام في تطوير قطاع زراعة المانجو والفواكه الاستوائية بالمنطقة.

يُذكر أن مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بجازان يُعد منصة مهمة لعرض المنتجات الزراعية المتميزة بالمنطقة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي للمنطقة.