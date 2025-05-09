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«عكاظ» (طهران)

قبل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المقررة الأسبوع القادم في المنطقة، حيث يزور السعودية، وقطر، والإمارات، يتوجه وزير خارجية إيران عباس عراقجي غداً (السبت) إلى المملكة العربية السعودية، وقطر، على ما أعلنت الخارجية الإيرانية، التي أشارت في بيان نشر اليوم (الجمعة) على موقعها الإلكتروني إلى أن عراقجي سيتوجه أولاً إلى الرياض «للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم».

كما أضافت أنه سيزور لاحقاً الدوحة «للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي-الإيراني».

يأتي هذا فيما من المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأحد القادم في العاصمة العمانية.

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