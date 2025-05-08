رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة جازان بمرتبة وزير.

وأكد أن هذه الثقة الملكية الغالية، ستكون دافعاً لتقديم وبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن، وإكمال مسيرة العطاء، وتحقيق رؤية المملكة 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده, سائلاً الله تعالى التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وأن يعينه على تحمل الأمانة وخدمة الوطن وأهالي منطقة جازان والمقيمين بها.