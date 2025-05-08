تنفذ أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، وإدارة المرور، ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة، مبادرة «مواقف الطوارئ» على عدد من الطرق السريعة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتوفير بيئة أكثر أماناً لمستخدمي الطرق.

وتنطلق المبادرة من طريق الظهران - الجبيل السريع، كمرحلة أولى، على أن تشمل لاحقاً عدة مواقع أخرى على الطرق السريعة في المنطقة، ضمن خطة شاملة لتغطية أكبر عدد ممكن من المحاور الحيوية.

وتهدف المبادرة إلى توفير مواقع آمنة لتوقف المركبات في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مما يسهم في تقليل المخاطر على السائقين والركاب، والحد من الحوادث والازدحامات المرورية، كما تُعزز هذه المواقف من سرعة وفعالية استجابة فرق الطوارئ، وتُسهم في تمكين الجهات المختصة من متابعة الحالة المرورية بكفاءة أعلى.