«قوات أمن الحج»: ضبط مقيم حاول إيصال 22 وافداً مخالفاً لأنظمة الحج إلى مكة أخبار الخميس 08 مايو 2025 21:06 «عكاظ» (مكة المكرمة) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) ضبطت قوات أمن الحج مقيماً من الجنسية المصرية؛ لقيامه بنقل 22 وافداً مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج في مركبة يقودها من نوع حافلة، ومحاولته إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، دون حصولهم على تصريح بالحج. وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.أخبار ذات صلة نائب وزير الخارجية يشارك في حفل «يوم أوروبا» السنويوزير الخارجية يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين