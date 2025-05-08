ضبطت قوات أمن الحج مقيماً من الجنسية المصرية؛ لقيامه بنقل 22 وافداً مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج في مركبة يقودها من نوع حافلة، ومحاولته إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، دون حصولهم على تصريح بالحج. وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.