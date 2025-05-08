تابعوا عكاظ على
Google News Account
-A +A
«عكاظ» (مكة المكرمة)
ضبطت قوات أمن الحج مقيماً من الجنسية المصرية؛ لقيامه بنقل 22 وافداً مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج في مركبة يقودها من نوع حافلة، ومحاولته إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، دون حصولهم على تصريح بالحج. وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

أخبار ذات صلة
 
نائب وزير الخارجية يشارك في حفل «يوم أوروبا» السنوي
نائب وزير الخارجية يشارك في حفل «يوم أوروبا» السنوي
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين