أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عدداً من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز من منصبه، وتعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة جازان بمرتبة وزير.كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.وشملت الأوامر الملكية إعفاء عضو مجلس الشورى الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن من عضوية مجلس الشورى وتعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه، وتعيينه نائباً لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير.وصدر أمر ملكي بتكليف مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية، وتعيين فهد بن عبدالله العسكر نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبدالعزيز السالم نائباً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه، وتعيينه محافظاً للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير، وتعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائباً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالله بن سراج بن مصطفى زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وهشام بن عبدالعزيز بن عثمان بن سيف مستشاراً لوزير الدفاع لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.