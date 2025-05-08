أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير محمد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير ماجد بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، ومساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف.

كما أدى الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.