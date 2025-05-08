صدر الأمر الملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة، في خطوة تعكس رؤية القيادة في اختيار كفاءات تجمع بين عمق الانتماء وروح التجديد، وتملك أدوات القيادة في زمن التحولات الكبرى.

وُلد الأمير فهد في 3 فبراير 1973 (3/2/1393)، ونشأ في بيئة ملكية تُقدّر القيم الوطنية والعمل العام. نال درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، وتخصص في العلوم السياسية بكلية العلوم الإدارية، ما منحه قدرة تحليلية واسعة لفهم التغيرات الإدارية والسياسية، ومهارات تتجاوز النمط التقليدي في العمل التنفيذي.

إلى جانب مسيرته الأكاديمية، خاض الأمير فهد تجارب اقتصادية متعددة، وأسّس وأدار عدداً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما مكّنه من الاطلاع على تحديات القطاع الخاص، وفهم ديناميكيات السوق والإدارة، وتطوير حس واقعي في اتخاذ القرارات وتحقيق التوازن بين الطموح والإمكانات.

في 16 نوفمبر 2020، تم تعيينه عضواً في مجلس الشورى السعودي، وشارك ضمن لجنة الشؤون الأمنية، حيث عمل على دراسة وتحليل ملفات أمنية واستراتيجية شملت السياسات الدفاعية والشؤون الأمنية الوطنية، وأسهم في صياغة مخرجات تشريعية داعمة للاستقرار وحماية المصالح العليا للمملكة.

تعيينه نائباً لأمير القصيم يأتي في توقيت تتطلب فيه المناطق قيادة تجمع بين الرؤية الإدارية والاتصال المجتمعي، وبين الخبرة السياسية وفهم التفاصيل اليومية للمواطنين. يمتلك قدرة عالية على إدارة الملفات المعقدة، ويعتمد في حضوره الميداني والمؤسسي على الهدوء والمنهجية، والابتعاد عن المبالغة في الظهور، ما يعكس أسلوب قيادة ناضج وفعّال.

يحمل الأمير فهد بن سعد في ملامح شخصيته مزيجاً من الحزم والفكر، ومن الرصانة والتخطيط، ويتعامل مع المهمات بروح المسؤولية والالتزام، مستنداً إلى قاعدة متينة من التعليم، والخبرة العملية، والعمل التشريعي.

منطقة القصيم اليوم أمام مرحلة جديدة من العمل المتكامل، بقيادة أميرها، ونائبه، في مسار يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحقيق تطلعات السكان في بيئة تنموية مستقرة ومزدهرة.