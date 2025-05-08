بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي- اجتماع اللجنة، الذي تخلله استعراض خطط الجهات واستعداداتها لموسم حج 1446هـ.

واطلعت اللجنة على نسب الإنجاز في المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة التي ستُشغل خلال حج العام الحالي للتسهيل على ضيوف الرحمن، ثم ناقشت اللجنة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.