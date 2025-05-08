أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مندوباً لإحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض إلى النيابة العامة، بعد ضبطه متورطاً في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، في مخالفة صريحة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول بها في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن ما ارتكبه المندوب يُعد من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، التي تنص على أن «من باع، أو صرف، أو حاز مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معا».

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام التام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودية، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات تمثل خطراً جسيماً على صحة وسلامة المستهلك، وتستوجب تطبيق العقوبات النظامية على مرتكبيها.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، تعزيزاً للرقابة وحماية للصحة العامة.