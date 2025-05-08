أصدرت وزارة التعليم دليل المستخدم للمدير والموظفين لتطبيق «حضوري» لتفعيل المرحلة الرابعة من نظام حضوري في المدارس، بعد تدشين مراحله الثلاث في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، والاستغناء عن الورق نهائياً في المعاملات الرسمية، ومنها توقيع الحضور والانصراف، عبر تقنية إنترنت الأشياء (IoT) من خلال بصمة الوجه والصوت والإصبع، ويتم ذلك من خلال هاتف الموظف من خلال أجهزة استشعار يتم زرعها داخل المدارس، ويعمل التطبيق على كافة الأجهزة التقنية. وسبق أن حقق تطبيق حضوري نجاحاً في القطاعات الأخرى من خلال إدارة خطط الدوام والإجازات، والوصول السريع للبيانات اللازمة، وتحضير الموظفين في أقل من دقيقة، والاستغناء عن سجلات الحضور الورقية.

ومن مميزات تطبيق حضوري، إدارة خطط الدوام والإجازات وتحضير آلاف الموظفين في لحظات، وعدم الحاجة لغير هاتف الموظف، ووصول سريع لبيانات التحضير، وسهولة تسجيل وإدارة الموظفين، ووجود لوحة تحكم لضبط إعدادات النظام، والاستغناء عن ملايين الورق سنوياً، وتعزيز الانضباط، ورفع مستوى الإنتاجية، والتحول إلى الرقمنة.