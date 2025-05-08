استقبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مكتبه اليوم وزير الصحة فهد الجلاجل.

وأكد وزيرا العدل والصحة على التكامل بين الوزارتين في انتقال اختصاصات الهيئات الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ ما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بما يخدم المستفيدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المبادرات التطويرية التي تعزز جودة العمل القضائي من خلال الخبرة الطبية، وتدعم جهود التحول الرقمي، وتسهل تبادل البيانات بين الجهتين.

كما سبق أن أُنشِئ عدد من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات، حيث تم تدريب القضاة وأعوانهم تدريباً تخصصياً يتوافق مع نوعية وطبيعة تلك القضايا؛ لتحقيق الجودة الموضوعية والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

يذكر أنه في يناير 2023 انتقلت اختصاصات الهيئة الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ ما أسهم في سرعة البت في قضايا الأخطاء الطبية.