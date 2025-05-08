تفقّد وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف عبدالمحسن المزيد، عددًا من مرافق الضيافة في مكة المكرمة، وذلك في إطار الجولات التفتيشية بالعاصمة المقدسة للوقوف على جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الحجاج خلال موسم حج 1446هـ.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من مرافق الضيافة في مكة المكرمة، اطلع خلالها على الاستعدادات الجارية والإجراءات المتبعة لضمان تطبيق معايير نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لاسيما ما يتعلق بالحصول على الترخيص النظامي من وزارة السياحة لمزاولة النشاط.

كما التقى وفد الوزارة عددا من المستثمرين والمشغلين لمرافق الضيافة والأنشطة السياحية في مقر الغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المستدامة مع القطاع السياحي، ودعمهم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مكة المكرمة وكافة مناطق المملكة، وناقش التحديات التي تواجه المستثمرين والمشغلين، وجرى التأكيد على حرص الوزارة على تذليلها من أجل الاستفادة من الفرص المتوفرة في القطاع.

وأكد الوفد خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز توطين الوظائف في القطاع السياحي، ودعا المستثمرين والمشغلين لرفع نسب وأعداد السعوديين والسعوديات العاملين في منشآتهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الكوادر الوطنية.

وتأتي هذه الزيارات بتوجيه ومتابعة من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.