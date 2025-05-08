كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن قطاع الطيران يتمتع بدور حيوي متزايد في السعودية، ويبلغ أثره في الاقتصاد 90.6 مليار دولار (339.75 مليار ريال)، بما يعادل 8.5% من الناتج المحلي للبلاد، وهو ما يؤكد طموح السعودية القوي وقدرتها بأن تصبح مركزاً للطيران العالمي على مستوى المنطقة، وأن تتحول إلى وجهة سياحية رائدة.وتوقعت «أياتا» أن تنمو مساهمة قطاع الطيران بازدياد عدد الاستثمارات في البنى التحتية وتنمية المواهب وغيرها، بحسب دراسة بحثية صادرة عن الاتحاد حول الأثر الاقتصادي للقطاع في السعودية، تشمل مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد السعودي سلاسل التوريد الأوسع، والأنشطة السياحية، بينما يوظف القطاع بشكل مباشر 141 ألف شخص، فيما يوفر إجمالاً 1.4 مليون وظيفة، بما في ذلك الوظائف غير المباشرة.