انطلقت الحملة الرقابية العاشرة، التي تنفذها اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود بمشاركة أكثر 300 مراقب ومراقبة من (11) جهة حكومية، تشمل (23) مدينة ومحافظة في المملكة وتمتد لأربعة أسابيع، وتتزامن الحملة مع توافد ضيوف الرحمن وقرب إجازة عيد الأضحى.وتركز الحملة التي انطلقت (الأحد) الماضي، على مراقبة امتثال المنشآت المشغلة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة للاشتراطات، أبرزها توفر المنتجات البترولية، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، عبر سحب عينات من البنزين بأنواعه، والديزل، والزيوت، والتأكد من استيفاء المنشآت للرخص اللازمة لممارسة النشاط مثل ملصق التقييس لمضخات الوقود، وجود الرخص للعاملين وجاهزية وصيانة المساجد ومرافقها، وغيرها من عناصر التقييم الرقابي.وكانت الحملة الرقابية التاسعة التي نُفذت في فبراير الماضي أسفرت عن إغلاق (8) محطات بشكل كلي لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية، والإغلاق الجزئي لـ (141) محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، إضافة إلى رصد أكثر من (1900) ملاحظة ومخالفة، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع تنبيه المنشآت المشغلة بضرورة تصحيح الملاحظات ومعالجتها لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والاشتراطات المعتمدة.واستهدفت الحملة أكثر من (913) محطة موزعة على (21) مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بمشاركة (311) مراقباً ومراقبة من (11) جهة حكومية.