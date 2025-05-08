رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله، حفل تخريج الدفعة الـ17 لحملة البكالوريوس، والدفعة الـ12 لحملة الماجستير من طلبة جامعة فهد بن سلطان، البالغ عددهم 608 خريجين وخريجات، التي تتضمن أول دفعة من خريجي برنامج نيوم للابتعاث الداخلي.وشهد الحفل مسيرة الخريجين والخريجات، وكلمة لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله الملكاوي، أعرب في مستهلها عن شكره لأمير منطقة تبوك، على رعايته الحفل ومشاركته الخريجين فرحتهم، بعدها ألقى الخريجون كلمة أكدوا فيها فخرهم بتخرجهم واستعدادهم لخدمة الوطن، مستلهمين من رؤية المملكة 2030، روح الطموح والإنجاز، وأن هذا التخرج ليس إلا بداية لمسيرة عطاء لوطنهم، ووفاء لجامعتهم.وألقى الأمير فهد بن سلطان، كلمة هنأ فيها الخريجين والخريجات، معبّراً عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هي بلد الفرص وتحقيق الأحلام لكل من يملك الطموح والعزيمة.وقال: «إنني دائماً ما أردد ولا أمل من ترديدها، بأن وطنكم هو وطن تحقيق الأحلام، فمن كان له حلم فليحققه في هذا البلد، الذي يمضي بثقة نحو المستقبل».وأشار أمير تبوك، إلى أن الجامعة بدأت بمسيرة ضمت 24 طالباً فقط، واليوم تحتفل بتخريج المئات من الطلاب والطالبات، وهو ما يُعد انعكاساً للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة، وتحقيقاً لحلم كان يراوده منذ أكثر من 40 عاماً بإنشاء جامعة في تبوك، حتى أصبح الحلم واقعاً.وختم كلمته، بتأكيد أن الشباب السعودي قادر على الإنجاز، داعياً الخريجين إلى الاستمرار في السعي والتعلم، مبدياً ثقته بأن المستقبل يحمل لهم مزيداً من النجاحات، قائلاً: «أنتم دائماً في عز وكرامة وأمان، وسنكون معكم في مسيرتكم حتى تحققوا أحلامكم، وتروا أبناءكم وأحفادكم في هذا العالم بخير وسعادة».وفي ختام الحفل، سلّم أمير منطقة تبوك، وثائق التخرج لممثلي الأقسام من الخريجين والخريجات الأوائل، والتُقطت الصور التذكارية مع الخريجين.من جهة ثانية، رأس أمير تبوك، اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، واطلع على التقرير السنوي للجامعة، والموافقة على استحداث برامج أكاديمية (البكالوريوس في هندسة السلامة المهنية، والبكالوريوس في التمريض، والموافقة على عدد من مذكرات التفاهم).