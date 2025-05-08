كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تراجع كبير في عدد الحالات الغبارية والرملية المثارة خلال أبريل 2025، مقارنةً بالمتوسط التاريخي المسجل للفترة نفسها، وبلغت نسبة الانخفاض 41% على مستوى المملكة.ويعكس هذا التراجع تحسّناً ملحوظًا في جودة الهواء، ويُعد مؤشراً إيجابياً على فاعلية السياسات البيئية والاستراتيجيات الوطنية للحد من تكرار العواصف الغبارية.وبحسب التقرير الصادر عن المركز، سجّلت المنطقة الوسطى ومحافظة القصيم أعلى نسب الانخفاض في عدد الحالات الغبارية، حيث بلغت 58% في المنطقة الوسطى، و92% في القصيم، ما يعكس تأثير العوامل البيئية والمناخية المتغيرة في تلك المناطق، إضافة إلى الجهود الوطنية في مراقبة وإدارة الظواهر الجوية.وفي هذا السياق، كشفت إمارة منطقة القصيم، أن انخفاض حالات الغبار في المنطقة بنسبة 92% خلال أبريل 2025، يُجسد الأثر الملموس لمبادرات التشجير والعناية البيئية.