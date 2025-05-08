‏كشفت جمعية الدعوة بالطائف لـ «عكاظ»، أنها بدأت في إطلاق مبادرة وضع اللوحات الإرشادية باللغات المتعددة في المواقع التاريخية والأثرية بالمحافظة؛ لتوجيه الزوار والسياح بآداب التعامل معها؛ لتعزيز الوعي بأهمية هذه المعالم التاريخية والأثرية. وأكدت، أن المشروع يأتي على مرحلتين، الأولى: تركيب اللوحات الإرشادية المترجمة حالياً، وتمت في 3 مواقع، فيما يتم حصر مواقع إضافية. المرحلة الثانية: تشمل إعداد مقاطع مرئية توعوية مصورة بلغات تمثل غالبية زوار هذه المواقع، يتم ربطها عبر رمز QR، وتضمنت اللوحات عدم التبرّك المؤدي إلى الشرك، وأن تكون زيارتها للعظة والعبرة، مع أهمية المحافظة عليها، وعدم رمي النفايات حولها، وتجنب الكتابة عليها أو تشويهها، وشملت اللوحات عدداً من المساجد التاريخية في المثناة.