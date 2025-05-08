كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، وتسري على جميع الموظفين والعاملين بالجهات العامة، ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وتستهدف اللائحة، المرشحين الجدد قبل التعيين، والعاملين والموظفين على رأس العمل بعد وقوع إصابة مهنية وعند العودة من إجازة طبية طويلة وعند وجود شكوك على قدرة العامل /‏‏ الموظف على أداء عمله في حال تطلبت الوظيفة فحصاً طبياً دورياً، وفي حال تغيير مهنة العامل أو الموظف، وفي حال حدوث تغيير في بيئة العمل، وفي حال استخدام معدات أو آلات أو أجهزة جديدة. كما تسري اللائحة عند التقاعد من العمل في حالة التعرض لمواد ذات فترة تكون طويلة خلال فترة العمل مثل: مادة الإسبستوس، ولا يسري تطبيق اللائحة على الفحوصات الطبية خارج نطاق الوظيفة والمهنة.ويتم اختيار نموذج فحص اللياقة المهنية للعامل والموظف وفق العمل الفعلي والوصف الوظيفي ونوعية المواد أو العوامل الفيزيائية أوالكيميائية أو الحيوية التي يتعرض لها، وطريقة تعرضه للمواد ومستوى تعرضه للمواد أو العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية.. ومدة التعرض للمواد أو العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية، ويتم تطبيق التدابير الوقائية، وتوفُّر المعدات الخاصة المطابقة للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في ما يخص السلامة والصحة المهنية لتقليل تعرضه للمواد وفق الأنظمة ذات العلاقة ومراقبة التأثيرات الصحية الضارة لا يجوز استخدام فحص اللياقة المهنية بديلاً عن تنفيذ تدابير السيطرة والتحكم الفعالة الفردية والجماعية إلا لمعرفة مدى فعالية تدابير التحكم الخاصة بمزاولي المهنة (تقييم مستويات التعرض).ولتطبيق تدابير تحكم جديدة أكثر فاعلية إذا دعت الحاجة لذلك. ​وطبقاً للمسودة تتمثل أنواع الفحوصات الطبية للياقة المهنية في الفحص الطبي العام، مثل تقييم الوظائف الحيوية، وفحص الأمراض المزمنة، والفحص التخصصي الإضافي حسب طبيعة المهنة، والفحص النفسي لضمان الصحة النفسية والعقلية.وأشارت المسودة إلى آلية تنفيذ الفحوصات، ففي الفحص الطبي قبل التعيين يجري الفحص على جميع المرشحين، ويشمل تحليل التاريخ الطبي وتاريخ التعرض للظروف المهنية. أما الفحص الطبي الدوري فيُجرى على فترات زمنية منتظمة وفقاً لمتطلبات كل مهنة ونوع ومستوى المخاطر الصحية المتعرض لها، وقد تكون الفحوصات الدورية «مقيدة» قانونياً مثل العمل في الطيران، الغوص، تصنيع وخدمات الأطعمة، الإطفاء، حمل الأسلحة والتعامل مع المتفجرات والمواد المشعة وغيرها.أما الفحص الطبي الاستثنائي فيجرى في الحالات الطارئة، مثل وقوع حادث أو تغير ملحوظ في الأداء أو في حال ملاحظة الطبيب المختص لعلامات مبكرة لأمراض مهنية محددة أو وجود مجموعة من الحالات المتشابهة والناتجة عن التعرض المحتمل للمواد السامة.ما نتيجة الفحص؟عند الانتهاء من إجراء الفحص الطبي قبل التعيين تكون النتيجة لائقاً صحياً ويسمح له بمزاولة المهنة الوظيفية المرشح لها، ولائقاً صحياً مع تحديد القيود أو الاعتبارات المطلوب الالتزام بها عند مزاولة المهنة المرشح لها بما في ذلك المدة الزمنية، وغير لائق صحي لا يسمح له بمزاولة المهنة الوظيفية المرشح لها مع تحديد المدة الزمنية.وفي حالة عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية بعد الفحص الدوري، يُمنع العامل أو الموظف من الاستمرار في مزاولة مهنته ويجب على الإدارة المشرفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته، ما لم يتوفر هناك دليل كافٍ يثبت قدرته على أداء مهماته الوظيفية بكفاءة ودون مخاطر على نفسه أو على الآخرين، من خلال فحوصات إضافية أو توصيات يحددها طبيب مهني مختص، أو لجنة مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين في الطب المهني على الأقل، كما يحق لصاحب العمل استثناء بعض الحالات شريطة عدم تأثر سلامة وصحة العامل /‏‏ الموظف بعد موافقة اللجنة والعامل.ويحق للعامل أو الموظف الاعتراض على نتائج الفحوصات خلال 30 يوماً من التبلغ بنتيجة الفحص، وتشكل لجنة مراجعة مستقلة من ذوي الاختصاص في الطب المهني والاختصاصات ذات العلاقة للنظر في الاعتراضات، على أن تكون مدة إصدار القرار خلال 15 يوماً.وأشارت المسودة إلى أنه يجب أن يُجرى الفحص الطبي للياقة المهنية بواسطة فريق مختص، تحت إشراف طبيب مختص في الطب المهني معتمد من هيئة التخصصات الصحية ومسجل من أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.