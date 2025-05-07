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عبده علواني (جازان) alwani20088@

بتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وقف محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي على مجاري الأودية بالمحافظة ومركز وادي مقاب، للتأكد من سلامة مجاري الأودية، بمرافقة مدير إدارة الدفاع المدني ورئيس البلدية ومدير مكتب فرع البيئة والمياه والزراعة ورئيس وأعضاء لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمحافظة.

ووجه المحافظ كافة الجهات المعنية بضرورة تظافر الجهود والتنسيق فيما بينهم كلا فيما يخصه، لعمل خطة طوارئ لمواجهة الحالات المطرية والسيول وأخذ التدابير اللأزمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والاستعداد للحالة المطرية القادمة.

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وكانت محافظة أبوعريش وعدد من القرى قد تعرضت في موسم الأمطار وتحديداً في شهر أغسطس الماضي إلى مداهمة السيول الجارفة إلى بعض الأحياء السكنية، وتسببت في أضرار بالغة.