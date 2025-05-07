أنقذ فريق طبي في قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، زائرة بعد تعرضها لولادة مبكرة في حالة حرجة.ووفقاً للمتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالمدينة المنورة عبدالرحمن حموده الذي أوضح لـ «عكاظ»، أنه وصلت زائرة إلى قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، وهي في بداية الشهر السادس من الحمل، وتعاني من أعراض ولادة مبكرة جداً، صاحَبها نزول كيس الجنين، ما جعل حالتها تصنف من الحالات الطبية الحرجة.وقال: «سارع الفريق الطبي باستقبال الحالة بشكل عاجل، ومراقبتها عن كثب، وسط قلق بالغ من المريضة التي كانت تتمنى العودة إلى وطنها لإتمام حملها، لكن وضعها الصحي لم يكن يسمح بذلك؛ ما دعا إلى إجراء عملية ربط لعنق الرحم بعد إعادة كيس الجنين إلى وضعه الطبيعي، رغم ما تحمله هذه العملية من تحديات ومخاطر».وبين أنه تكللت العملية بنجاح، وتحسنت حالة المريضة وأكملت العلاج والتأهيل، وغادرت إلى وطنها بصحة جيدة وحمل مستقر.