رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طلاب جامعة المجمعة، وذلك في البهو الرئيس بالجامعة في محافظة المجمعة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وألقى رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل في بداية الحفل كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن المزعل لأمير منطقة الرياض رعايته حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة، معرباً عن سعادته وتقديره لحضور سموه لهذا المناسبة.

وأوضح أن هذه المناسبة تمثّل مرحلةً سنويةً مهمةً في مسيرةِ الجامعة، معرباً عن فخر الجامعة بتخريج كوكبة جديدة من أبنائها الخريجين الطامحين إلى المشاركة في البناء والتطوير بعد أن تسلّحوا بالعلم والمعرفة.

وانطلقت مسيرة الخريجين، تلا ذلك كلمة لعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر العثمان أكد من خلالها سعادته بتخرج كوكبة متألقة من الجامعة في جميع التخصصات والبالغ عددهم (6077) طالباً وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من جميع كليات الجامعة المختلفة وأقسامها المتعددة.

بعدها ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلباً للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة، ثم شاهد والحضور عرضاً مرئيًّاً بعنوان «خريجو جامعة المجمعة في كل مكان»، تلا ذلك قسَم الخريجين من كلية الطب.

عقب ذلك دشن مستشفى الجامعة الاستثماري ومبنى مركز سيفال في المملكة، وشاهد والحضور عرضاً مرئيًّاً بعنوان «جامعة المجمعة تختصر كل المسافات» حول جهود الجامعة العلمية وإنجازاتها وخططها المستقبلية.