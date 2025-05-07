تطلق رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي غدا (الخميس) خطة الرئاسة التشغيلية لموسم حج 1446، التي تهدف لتحقيق أعلى معايير الجودة والأداء التشغيلي النوعي في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتهيئة الاجواء التعبدية لهم.

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري الموحد للرئاسة بمكتبه بمكة المكرمة إن الرئاسة حريصة على تحقيق توجيهات ولاة الأمر لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم بعدة لغات.

واستعرض السديس خلال الاجتماع استعدادات الرئاسة لموسم حج 1446 وخطتها التشغيلية، مؤكدًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وحوكمة أعمال الإدارات والوكالات المتخصصة الدينية، وقياس الأثر، وتعضيد البرامج التقنية والرقمية، ورفع جودة الخدمات الإثرائية.

ويعتبر المجلس الاستشاري الموحد أعلى المجالس الاستشارية للرئاسة، ويهدف لمواكبة التطورات والنقلة النوعية وفق تطلعات القيادة، وتحقيق رؤية 2030، التي وضعتها الرئاسة كنبراس لها في خدمة الحرمين وقاصديهما، ورفع مستوى التنظيم والتشغيل المؤسسي بأعلى معايير الجودة العالمية.