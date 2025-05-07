استقبل المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث مجالات التعاون الثقافي والعلمي والمعرفي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التواصل في مجالات التوثيق التاريخي والمكتبات الوطنية.

من جانبه، أعرب السفير البحريني عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مكتبة الملك فهد الوطنية في حفظ التراث الوطني وتعزيز الوعي الثقافي.