أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بتحقيق مطار نجران الدولي جائزة أفضل مطار في فئة تحت 2 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ضمن جوائز جودة خدمات المطارات (ASQ).

وثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز حصول مطاري نجران الدولي وشرورة التابعين لشركة تجمع المطارات الثاني، على شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المسافر من مجلس المطارات العالمي وعلى شهادة المستوى الأول من البرنامج العالمي لتتبع وخفض الكربون للمطارات (A) الصادرة من مجلس المطارات الدولي.



جاء ذلك خلال استقبال أمير نجران، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة تجمع المطارات الثاني م. علي بن محمد مسرحي، يرافقه مدير عام مطار نجران محمد بن يحيى القحطاني وعدد من منسوبي الشركة، إذ استعرض سموه التقرير السنوي لمطار نجران الدولي للعام 2024م، الذي تضمن أبرز مؤشرات الأداء.