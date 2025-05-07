أكدت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عدم صحة ما تم تداوله بشأن السماح بالرعي في نطاق المحمية.

وقالت الهيئة في بيان لها: «إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول بشأن إتاحة الرعي والسماح به في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وتحديدا في نطاق المحمية المجاورة للطريق الذي يربط بين مخطط رماح ومركز شوية.. تنفي الهيئة ما جاء في المحتوى المرئي المتداول، مشددة على منع الرعي في نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وداعية إلى استفاء المعلومات الصحيحة المتعلقة بالرعي من خلال موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية».

وأوضحت الهيئة أنها عملت خلال الأعوام الماضية على تعزيز الغطاء النباتي وتنظيم الرعي المستخدم للمجتمع المحلي، بما يتناسب مع الحمولة الرعوية ولا يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي وانخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية وقلة التنوع النباتي، وعوامل الإضرار الأخرى مثل انجراف التربة وانخفاض البذري بها.

وأكدت الهيئة أنها سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي حفاظا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي في المحمية وأن فرق الرقابة البيئية لديها ضبطت منذ بداية العام الحالي 2025 أكثر من 220 مخالفة رعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي.