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إبراهيم العلوي (جدة) @i_waleeed22

سمحت وزارة التعليم لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة باستخدام العقال بعد اعتماد الزي المدرسي الوطني السعودي الإلزامي لطلاب المراحل الدراسية المختلفة في المدارس الحكومية.

ووفق الدليل الذي اطلعت عليه «عكاظ» الزي المعتمد هو الثوب والشماغ والغترة والعقال (اختياري) للبنين في المرحلة الابتدائية، وترتدي البنات في هذه المرحلة مريولًا زهرياً وبلوزة بيضاء.

وحدد الدليل الزي الخاص بالمرحلة المتوسطة، بنين الثوب والشماغ أو الغترة والعقال (اختياري)، فيما ترتدي البنات تنورة خضراء زيتية - بلوزة بيضاء، وفي المرحلة الثانوية، يرتدي البنين ثوباً وغترة أو شماغ (للسعوديين)، وثوب لغير السعوديين، والعقال (اختياري)، فيما ترتدي البنات تنورة كحلية - بلوزة بيضاء.

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ونص الدليل على ارتداء البنين في مرحلة رياض الأطفال، ثوباً - قميصاً أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة - بنطالًا بيج طويلًا بخصر مطاطي رياض الأطفال، فيما ترتدي البنات قميصاً أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة - وبنطالًا بيج طويلًا بخصر مطاطي - ومريولًا لونه «بيج» يغطي الركبتين.

وبشأن الزي الرياضي لباقي المراحل الدراسية، فيرتدي طلاب الابتدائية قميصاً أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالاً رياضياً طويلاً لونه كحلي، والمرحلة المتوسطة قميصاً أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالاً رياضياً لونه أخضر زيتي، والثانوية قميصاً أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالاً رياضياً طويلاً لونه أسود.