عقد وزير الصناعة بندر الخريّف في تولوز الفرنسية، اجتماعاً رفيع المستوى مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» كريستيان شيرير، وقادة الشركة في قطاعي الطيران التجاري والأقمار الصناعية، وبحث اللقاء تعزيز التعاون في قطاعي صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بالفضاء، وبحث فرص توطين تقنية تصنيع الطائرات وصيانتها بالمملكة. وأكد الوزير في الاجتماع، عمق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وشركة «إيرباص»، مشيراً إلى أن توطين صناعة الطيران يمثل أولوية بالغة الأهمية في رؤية المملكة 2030، مستعرضاً الممكنات والحوافز المقدّمة لجذب استثمارات شركات الطيران العالمية، ومنها شركة إيرباص، التي تشمل الإجراءات الحكومية المبسطة والمصمَّمة لجذب الاستثمارات الأجنبية واللوائح التنظيمية الميسرة، وسهولة إصدار التراخيص، إضافة إلى تنافسية الوصول للموارد المعدنية المهمة في صناعة الطيران مثل معدني الألومنيوم والتيتانيوم، وأكد استعداد المملكة لتعزيز التعاون مع شركة «إيرباص» في مواجهة تحديات سلسلة التوريد في قطاع صناعة الطيران عبر الاستفادة من موارد المملكة المعدنية الواسعة، وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، والقوى العاملة الماهرة لتحقيق المنافع المتبادلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يدعم توطين صناعة الطيران في المملكة.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص أن المملكة تعد الشريك الإستراتيجي للشركة في الشرق الأوسط، مشيداً برؤية 2030، ومؤكداً التزام إيرباص بتعميق علاقاتها مع المملكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير قطاعي الطيران والأقمار الصناعية.