وصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء اليوم إلى مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء المغربية في مستهل زيارته الرسمية التي تستمر عدة أيام، تلبية للدعوة الرسمية من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية الشقيقة السيد أحمد التوفيق.

وكان في استقباله لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة المغرب الشقيقة الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية المغربية لجهة الدار البيضاء سطات مولاي المهدي حمداوي علوي، ومحمد الزياني رئيس المجلس العلمي المحلي للنواصر، وعدد من كبار المسؤولين في الدار البيضاء.

وخلال الزيارة يفتتح معرض جسور في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ويعد من مشاريعها الرائدة في تعزيز التواصل الثقافي والديني بين المملكة والدول الإسلامية، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.

كما سيعقد الوزير خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين المغاربة، إلى جانب زيارات ميدانية للجوامع والجامعات والمراكز العلمية والبحثية، التي تم ترشيحها من الجان.