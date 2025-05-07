أوضح المتحدث الرسمي لتجمع الباحة الصحي، طلال خلوفة الغامدي، لـ «عكاظ» أنه تمت إعادة ترسية مشروع مركز الكلى بمستشفى الملك فهد بالباحة، من قبل تجمع الباحة الصحي، على أحد المقاولين، وسيتم توقيع العقد والبدء في تنفيذ المشروع قريبًا بهدف إنشاء مركز متكامل بسعة 40 كرسي غسيل كلوي، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للخدمة ويواكب احتياجات المنطقة، وجارٍ العمل على إعادة طرح منافسة مركز طب الأسنان وفقًا للإجراءات النظامية وفق اللوائح المتبعة، مع التأكيد أن تجمع الباحة الصحي يضع هذا المشروع ضمن أولوياته.

وأوضح الغامدي أن القطاع الصحي حاليًا يشهد تحولًا نوعيًا ملحوظًا تحت مظلة برنامج التحول في القطاع الصحي - أحد برامج رؤية السعودية 2030-، والذي يستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، وتعزيز الوعي الصحي للوقاية من الأمراض، ونعمل في تجمع الباحة الصحي على تحقيق ذلك، حيث استفاد من الخدمات الصحية في التجمع أكثر من 2,167,262 مستفيداً خلال العام الماضي 2024.

وأكد أن المشاريع المعتمدة في عام 2025 ضمن تجمع الباحة الصحي، بلغت (12) مشروعًا جديدًا، بدأ العمل بتنفيذ عدد منها بهدف تطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها تجمع الباحة الصحي، وتشمل: (أعمال التوسعة وتطوير البنية التحتية الصحية).

وكشف عن تحقيق تجمع الباحة الصحي، في عام 2024 عددًا من المنجزات، والتي تمثّل جزءًا من خطط التحول والتطوير الصحي بالمنطقة، منها: اعتماد تصنيف عدد من المراكز التخصصية في مجالات الرعاية الصحية، (مركز القلب، ومركز الأمراض الوراثية، ومركز السكري بمستشفى الملك فهد ومستشفى المخواة، ومركز القدم السكري بالباحة، ومركز الأورام، ومركز السمنة، ومركز زراعة القوقعة، ومركز العيون، ومركز الكلى، ومركز الخلوع الولادية، ومركز أمراض العقم، ومركز الغدد الصماء بالمخواة، ومركز اضطرابات النمو والسلوك). ورفع تصنيف مستشفى المخواة العام إلى فئة (أ) ليصبح مستشفىً مرجعيًا ثالثًا يخدم محافظات قطاع تهامة. وافتتاح وتفعيل وحدة الحروق بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي بهدف تقديم رعاية طبية متخصصة وعالية الجودة للمرضى الذين يعانون من إصابات الحروق بمختلف درجاتها، وإنجاز وتفعيل العناية المركزة بمستشفى المندق العام ومستشفى العقيق العام لتقديم خدمات صحية وطبية للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية حرجة، وحصول عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، ما يعكس الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وتنفيذ أكثر من 18,576 عملية جراحية في تخصصات مختلفة. وأضاف خلوفة، فيما يخص مواعيد المرضى بلغت نسبة حصول المريض على أول موعد خلال 28 يوماً 79%، وتم تحسين أوقات الانتظار، إذ بلغ متوسط الأيام للحصول على أول موعد 17 يوماً، وبلغت نسبة متوسط بقاء المريض في قائمة الانتظار ثلاثة أيام، ما أدى إلى تحسن مؤشرات تجربة المريض وتقليص أوقات الانتظار في أقسام الطوارئ والعيادات، إذ ارتفعت نسبة رضى المستفيد من النطاق الأحمر خلال عام 2023 الى النطاق الأخضر بمعدل 85% في عام 2024 إضافة إلى تفعيل خدمات الطب المنزلي، والعيادات الافتراضية، وبرامج الجراحة النهارية، لتوسيع الوصول وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ نحو 659 من البرامج المجتمعية والتوعوية بالشراكة مع القطاع الثالث والجهات الحكومية والخاصة، وتم فتح أكثر من 108 فرص تطوعية، إذ بلغ عدد المستفيدين نحو 60 ألف مستفيد وبمشاركة 2893 متطوعاً ومتطوعة، موضحاً أن تطبيق نموذج الرعاية الصحية السعودي أسهم في إدراج سبعة مستشفيات سعودية ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى على مستوى العالم، ما يعكس دور التجمعات الصحية، ومن بينها تجمع الباحة الصحي الفاعل في التحول الصحي لبناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.