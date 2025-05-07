استثنت وزارة التعليم 4 فئات من الاختبارات المركزية لهذا العام، التي تطبق على الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، والفئات المستثناة تشمل المدارس المحققة للتميز، طلاب وطالبات برامج ذوي الإعاقة، الطلاب والطالبات المصنفين ضمن فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام، والطلاب الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبار بالمدرسة من تطبيق الاختبارات المركزية، وتلتزم المدارس غير المستهدفة بالتطبيق، والمدارس التي يوجد بها طلاب وطالبات مستثنون من تطبيق الاختبارات المركزية بإعداد أسئلة الصفوف والمواد وفق جدول المواصفات، ويتم تزويد مديري ومديرات المدارس بأسئلة الاختبار ونموذج الإجابة قبل موعد التطبيق، على أن يتم تصوير أسئلة الاختبار بعد استلامها وقبل بدء التطبيق مع التأكيد على سرية الأسئلة، وتتولى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة تهيئة الطلاب والطالبات لتطبيق الاختبارات المركزية، وتتولى لجنة التحصيل الدراسي بالمدرسة متابعة تطبيق الاختبارات المركزية، ويصحح الاختبار وفق آلية التصحيح المعتمدة في المدرسة وبناءً على نموذج الإجابة المرفق به مع تطبيق ما ورد في الفصل الرابع من دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، وترصد درجاته في نظام نور، وتعد أسئلة اختبارات الدور الثاني وبديلة لجميع المواد من قبل المدرسة مع التأكيد على بناء أسئلة الاختبار وفق جدول المواصفات.