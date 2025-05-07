كشف مساعد وزير التعليم المهندس محمد الغامدي، أن الأمراض المزمنة الناتجة عن ظروف العمل باتت تمثل تهديداً متنامياً لصحة العاملين وسلامة بيئة العمل، مشدداً على ضرورة تحمّل الجهات والمؤسسات مسؤولية مضاعفة تجاه هذه الظاهرة المتفاقمة.وقال، خلال مشاركته في مؤتمر السلامة والصحة المهنية: «إن المعالجات التقليدية لم تعد كافية، إذ تشير أحدث التقارير إلى أن الأمراض المزمنة بسبب ظروف العمل تشكل تهديداً وتفرض علينا مسؤولية مضاعفة، تحتم علينا ألا نبقى في ردة الفعل، بل ننتقل إلى التوقع والاستباق».وأكد، أن التعامل مع التحدي يتطلب تطوير نماذج علمية متقدمة تقوم على تحليل البيانات، وفهم السلوك البشري، وتكييف التقنية لخدمة بيئات العمل، مشيراً إلى أن التحول من الأساليب الاستجابية إلى نهج استباقي يعزز من حماية العاملين، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.