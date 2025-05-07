كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس فواز الرشيد، أن أكثر من 73% من المنشآت في المملكة التزمت حتى 2024، بتطبيق نظام السلامة والصحة المهنية، بفضل المبادرات التي تقودها وزارة الموارد ضمن برامج التحول الوطني.جاء ذلك، خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية، مشدداً على أن رؤية 2030، وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، وجعلت سلامته وصحته المهنية من الأهداف الإستراتيجية المحورية التي تنعكس بشكل مباشر على جودة الحياة والبيئة العملية المستدامة. وقال: «نحن في برنامج التحول الوطني نؤمن بأن السلامة والصحة في مقر العمل ليست مجرد متطلب تنظيمي، إنما هي الأساس لتعزيز جودة الحياة، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة، وركيزة لبناء بيئة عمل ممكنة وجاذبة للكفاءات المتميزة».