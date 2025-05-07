رعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمس، حفل تخريج 980 خريجاً وخريجة من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف التخصصات التدريبية، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح عبدالله الحوشاني، وذلك بالمركز الحضاري بمدينة الباحة.وافتتح أمير الباحة، ملتقى الباحة للحرفيين، وتجوّل في أرجاء المعرض المصاحب، واطّلع على محتوياته التي شملت 12 ركناً لأبرز الحرف والمشغولات اليدوية، كما دشّن منصة (مُنتِجة) الرقمية، التي تهدف إلى تسويق المنتجات اليدوية إلكترونياً، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والوطنية.عقب ذلك، دشّن الملتقى الافتراضي للتوظيف، الذي يوفّر فرصاً مهنية نوعية عبر منصة إلكترونية تربط الخريجين والخريجات بجهات التوظيف.