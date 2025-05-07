كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عائذ المبارك، بأن منطقة القصيم تحتل المركز الأول على مستوى المملكة في معدل المنشآت العائلية، بواقع 2,338 منشأة لكل 100 ألف نسمة، ما يعكس الروح الريادية التي يتمتع بها المجتمع القصيمي، والقيمة الاقتصادية المتجذرة في بنيته الإنتاجية.وأكدت إمارة منطقة القصيم، في بيان معلوماتي، أن المنطقة تتصدر مناطق المملكة في هذه المؤشرات وفق إحصاءات المركز الوطني للمنشآت العائلية، مضيفة، أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لدعم أمير المنطقة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الذي أولى قطاع ريادة الأعمال والمنشآت العائلية عناية خاصة ضمن مسارات التنمية المستدامة.وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور وليد الغصاب لـ «عكاظ»، «أن المنشآت العائلية في المملكة، وفي القصيم تحديداً، تمثل ركيزة أساسية في تكوين الناتج المحلي للقطاع الخاص، حيث تُقدَّر مساهمتها بأكثر من 40% من الناتج المحلي غير النفطي».وأضاف، أن «نجاح منطقة القصيم في تصدّر معدل المنشآت العائلية يعكس منظومة ناضجة من التمكين الاقتصادي، والإدارة المحلية الذكية التي تسهم في تحويل الاستثمارات الأسرية إلى كيانات مؤسسية مستدامة». وأشار الغصاب إلى أن المنشآت العائلية تمتاز بالاستقرار، والتشغيل المحلي، والمرونة في الأزمات، ما يجعلها مكونًا حيويًا لأي استراتيجية اقتصادية، خصوصًا في ظل التوجهات الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص. وبحسب بيانات المركز الوطني للمنشآت العائلية، فإن 90% من الشركات في المملكة هي منشآت عائلية وتسهم في نحو 25% من إجمالي التوظيف في القطاع الخاص وتتنوع أعمال المنشآت العائلية بين القطاعات التجارية، والصناعية، والخدمية، وتمتد جذورها لعقود، ويتركز حضورها في مناطق مثل القصيم، الرياض ومكة المكرمة.