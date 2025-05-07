جدّدت الأجهزة الأمنية السعودية تصميمها على معاقبة المخالفين لأنظمة الحج، وفي إطار سعيها لضمان أمن ضيوف الرحمن وراحتهم وتسخير كل السبل التي تمكّنهم من أداء الفريضة بيسر وسهولة، وفرضت الأجهزة المعنية رقابة صارمة على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمنع المتسللين والمخالفين من حملة تأشيرات الزيارة من الدخول إلى منطقة المشاعر المقدسة، وألقت القبض على مخالفين حاولوا العبور إلى مكة المكرمة، كما ضبطت قوات أمن الحج (42) وافداً مخالفاً من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها؛ لبقائهم في مبنى في مدينة مكة المكرمة، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وتعمل الأجهزة الأمنية حالياً على مساءلة من وفّر لهم المأوى لإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.إن ضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، يأتي في قمة أولويات الحكومة السعودية التي سخّرت كل إمكاناتها وطاقاتها في هذا الشأن، وأعدت في سبيل ذلك الخطط الأمنية والوقائية والصحية التي تضمن إزالة كل العوائق التي تؤثر في أداء رسالتها العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن، وعملت في هذا الشأن على تقديم حزم كبيرة من المبادرات؛ منها مبادرة طريق مكة، وتسهيل استخراج التأشيرة في مدة زمنية قياسية، فضلاً عن عشرات الحلول الرقمية التي تسهّل أداء الفريضة وتضمن جودة الخدمات لتصبح رحلة الحج ذكرى إيمانية لا تنسى.