بدأت الأمانات في تفعيل آليات رصد البلاغات المتعلقة بإلقاء النفايات من المركبات والشاحنات في غير الأماكن المخصصة، وتفرض الغرامات على المخالفين وفق ما تحدده اللوائح، وتراوح بين 200 إلى 1,000 ريال في حالات رمي النفايات أثناء المشي أو من نوافذ المركبات، وتصل إلى 2,000 ريال عند ترك أو رمي أو دفن أو حرق النفايات في المتنزهات والغابات.وفي منطقة حائل، انطلقت فعلياً إجراءات الإبلاغ عن المركبات المخالفة داخل المدن، في خطوة تنسجم مع التوجه الوطني نحو بيئة نظيفة وأكثر استدامة. وقد وفّرت وزارة البلديات وسائل مباشرة وسهلة للإبلاغ، تشمل تطبيق «توكلنا» و«منصة بلدي». وأكد المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ»، أن الصورة الملتقطة للمخالفة تُعد وسيلة إثبات معتمدة قانونياً، ما دامت واضحة وتُظهر الواقعة بشكل مباشر، خصوصاً إذا كانت تتضمن تفاصيل اللوحة أو الفعل المرتكب. وأوضح، أن الجهات المختصة تعتمد هذه الصور لإدراج المخالفة ضمن نظام الرصد البلدي، ما يمنح المواطن دوراً فاعلاً في الرقابة البيئية.