أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه في حال كان الحاج الأساسي غير مؤهل للقيام بالحج خلال هذا الموسم سواء كونه قد أدى الفريضة في السنوات الخمس الماضية أو لأي سبب آخر، يتوجب عليه القيام بطلب استثناء حتى يكون محرماً لامرأة مؤهلة للحج.وبينت الوزارة، أن الاستثناء يتم عن طريقة إضافة مرافق (امرأة مؤهلة)، ثم اختيار أيقونة الإجراءات ثم أيقونة «إضافة استثناء» واختيار نوع الاستثناء «محرم»، وبعدها اختيار المحرم والإقرار بأن المحرم المسجل في طلب الحجز هو المحرم الوحيد للمتقدمة أو المتقدمات (الموضحة بياناتهن في الحجز)، وأنه ليس لها أو لهن محرم غيره ثم النقر على إضافة «استثناء».وأشارت وزارة الحج، إلى أنه بعد إكمال طلب الاستثناء، ستتغير حالة الحاج الأساسي إلى «الاستثناء قيد المعالجة»، ويستغرق الطلب ما يصل إلى 3 أيام عمل ليتم قبوله أو رفضه، وبمجرد مراجعة الطلب يتم إخطار الحاج الأساسي.