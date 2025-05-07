دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين والمواطنات إلى التسجيل في أول مبادرة وطنية بعنوان «مليون سعودي للذكاء الاصطناعي - سماي» التي تسعى إلى تدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي، في إطار الاهتمام ببناء القدرات الوطنية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستتيح المبادرة للمتدربين التزود بالمهارات والمعارف حول تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، واستخداماتها وأخلاقياتها، والتدرب على المهارات والأدوات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال والحياة اليومية، في خطوة ترمي إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة عالمياً في مجال التقنية والابتكار، ورفع مستوى أبناء الوطن وتمكينهم في مجال هذه التقنيات المتقدمة.

وستتيح للجميع التفاعل مع عالم يقوده الذكاء الاصطناعي، بما يضمن بناء مستقبل تعزز فيه التقنية الإمكانات البشرية، والتعرّف على المهارات الأساسية لدمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال والحياة اليومية بشكل فعال وآمن.

وصُممت المبادرة وفق معايير دولية لتسهم في تعزيز المعرفة والفهم العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المحوري في تحقيق التطور على المستوى العالمي، بما يسهم في توفير فرص التعلم المسـتمر في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيكون برنامج التدريب في هذه المبادرة عن بُعد، وسيُمنح المتدرب بعدها شهادة تدريب معتمدة من «سدايا» في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأهابت «سدايا» ووزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمواطنين والمواطنات من مختلف الفئات العمرية والمهنيّة إلى التسجيل في المبادرة عبر الرابط التالي: https://samai.futurex.sa/، والانضمام إلى كوكبة المجتمع السعودي المعرفي.