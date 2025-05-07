سمحت وزارة التعليم لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بارتداء العقال، بعد اعتماد الزي المدرسي الوطني السعودي الإلزامي لطلاب المراحل الدراسية المختلفة في المدارس الحكومية.

ووفق الدليل الذي اطلعت عليه «عكاظ» يُعد الزي المعتمد الثوب والشماغ أو الغترة، والعقال (اختياري)، للبنين في المرحلة الابتدائية، وترتدي البنات في هذه المرحلة مريولاً زهرياً وبلوزة بيضاء.

وحدد الدليل الزي الخاص بالمرحلة المتوسطة للبنين الثوب والشماغ أو الغترة، والعقال (اختياري)، فيما ترتدي البنات تنورة خضراء زيتية وبلوزة بيضاء، وفي المرحلة الثانوية للبنين الثوب والغترة أو الشماغ، والعقال (اختياري)، للسعوديين، والثوب لغير السعوديين، فيما ترتدي البنات تنورة كحلية وبلوزة بيضاء.

ونصّ الدليل على ارتداء البنين في مرحلة رياض الأطفال، ثوباً أو قميصاً أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة أو بنطالاً طويلاً (اللون بيج) بخصر مطاطي، فيما ترتدي البنات قميصاً أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة أو بنطالاً طويلاً (اللون بيج) بخصر مطاطي أو مريولاً (اللون بيج) يغطي الركبتين.

وبيّن الدليل الزي الرياضي لباقي المراحل الدراسية، فيرتدي طلاب الابتدائية قميصاً أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالاً رياضياً طويلاً لونه كحلي، فيما ترتدي المرحلة المتوسطة قميصاً أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالاً رياضياً طويلاً لونه أخضر زيتي، والثانوية قميصًا أبيض بأكمام قصيرة أو طويلة، وبنطالاً رياضياً طويلاً لونه أسود.