حذّر خبير العلاج الطبيعي والطب البديل الدكتور محمد الشمالي من تزايد معدلات إصابات الظهر والرقبة في المجتمع السعودي مشيراً إلى أن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية والجلوس المطول أثناء القيادة أو العمل المكتبي باتا من الأسباب الرئيسة لهذه الإصابات.

وأوضح الشمالي الحاصل على درجة الدكتوراه في الطب البديل والماجستير في العلاج الفيزيائي من جامعة كييف وصاحب خبرة تتجاوز 10 سنوات في العمل مع المنتخبات الأولمبية أن آلام العمود الفقري أصبحت حالة شائعة يعاني منها كثير من الأفراد دون إدراكهم أسبابها أو سبل الوقاية والعلاج.

وأشار إلى أن عدد النساء المصابات بآلام في الكتف والرقبة شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة في أوضاع خاطئة ولساعات طويلة، ما يزيد من الضغط على العضلات والمفاصل ويؤدي إلى التهابات مزمنة وتصلب في الفقرات.

وقال في تصريحه لـ«عكاظ» للأسف يظن البعض أن آلام الظهر مؤقتة ويمكن تجاوزها دون علاج، إلا أن الواقع يشير إلى أن الإهمال قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة يصعب تداركها لاحقاً، لذا فإن التقييم المبكر والالتزام بالبرامج العلاجية والوقائية أمر في غاية الأهمية.

وأشار إلى ضرورة ممارسة الرياضات المناسبة مثل المشي والسباحة، والمواظبة على تمارين الإطالة لتقوية العضلات وتخفيف الضغط على العمود الفقري، كما حذر من بعض الممارسات الخاطئة مثل العلاج العشوائي لما يعرف بـ«الأبهر» التي قد تؤدي إلى تفاقم الحالة إن لم تكن تحت إشراف متخصص مؤهل.

واختتم الشمالي تصريحه لـ«عكاظ» بالدعوة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والتوجه إلى المختصين فور ظهور الأعراض، مؤكداً أن التدخل المبكر هو السبيل الأمثل للتعافي وتفادي المضاعفات.