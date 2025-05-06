تسلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمقر الإمارة، قلادة الوطن، ودرعاً، وهديتين تذكاريتين، تكريماً له من قبل أعضاء مؤسسة قدوات عطاء ووفاء للوطن التي تضم عدداً من المثقفين والأدباء ممن سبق لهم العمل في قطاعات الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المؤسسة ناصر بن عبدالله العواد، وأعضاءها.

ورحب أمير نجران في بداية اللقاء بضيوف المنطقة أعضاء مؤسسة قدوات، مشيراً إلى أن فريق قدوات جمع رجالاً وقادات عمل تنموي وأمني كانوا شركاء في خدمة الوطن والمواطن، وتبنوا عديداً من المبادرات لتعزيز اللُحمة الوطنية، معرباً عن شكره وتقديره للجميع على ما قاموا به من مبادرة ووفاء وتكريم.

بعد ذلك ألقى الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان كلمة المؤسسة نوّه من خلالها بالإنجازات التي تحققت في منطقة نجران منذ تعيين حتى الآن، ثم أُلقيت قصيدة بالفصحى، وأخرى نبطية.

وفي الختام سلّم أمير نجران أعضاء المؤسسة هديةً تذكاريةً بهذه المناسبة.