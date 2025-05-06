أكدت الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن أن أحد أهم أسباب نجاح الظهور الإعلامي للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن هو وضوح شخصيته وحقيقتها، لافتة إلى أن ديوانه يشبه مجلسه. وأضافت: «لا يوجد فجوة بين مجلس الأمير العائلي ومجلسه الرسمي، وما يكتبه ويقوله في أمسياته، والسر وراء الكثير من الناجحين هو صغر الفجوة بين حقيقة الإنسان وما يدعيه وما يعيشه، وسر نجاح البدر إعلامياً ووصوله للجميع هو بساطته وعدم تكلفه».

واستعرضت الأميرة هيفاء الظهور الإعلامي والاتصالي للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، يرحمه الله، في فعالية نظمتها جامعة الملك سعود ممثلة بقسم الإعلام بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تحت عنوان «طل البدر».

وأشارت الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن إلى عمق مكانة الوطن في وجدان «البدر»، مستشهدة باقتباس للأمير الراحل: «خُير وطني في جميع الأرض فاختار أفضلها»، مشددة على قدسية وخصوصية الوطن لدى الأمير بدر وأضافت: «كان دائماً يُرجع محبة الوطن لقدسيته لذلك كان يقول «الله البادي ثم مجد بلادي»، فكان ولع الأمير بدر بالوطن مستمداً من مكانة هذا الوطن عند الله وعند خلقه، وشعوره تجاه الوطن في قصائده يترجم شعوره الداخلي».

وعن علاقة الأمير بأسرته أوضحت الأميرة هيفاء أن أسرة الأمير الراحل هم جمهوره الأول الذي يأخذ منهم ردة الفعل الأولى على إنتاجه الشعري والأدبي وقالت: «كان يعرف صدى أعماله من خلال أسرته وتعليقاتهم، وكان الأمير قريباً من كل أفراد عائلته وخاصة بالأمير سعود بن عبدالمحسن، فكانت العلاقة بينهما قائمة على الإعجاب والتقدير والاحترام».

وعن مؤسسة الأمير بدر بن عبدالمحسن الحضارية؛ ذكرت الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن أن من بين وصايا الأمير الراحل استمرار هذه المؤسسة التي تعنى بتحضر الإنسان وتثقيفه وإعطاء الأعمال الأدبية قيمتها في المجتمع السعودي.

وفي الختام شكرت الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن قسم الإعلام على مبادرته بإقامة فعالية «طل البدر»، ووجهت حديثها لطلاب وطالبات قسم الإعلام، مؤكدة على أن قلة التكلف هو أسهل طريق للوصول، وأضافت: «كلما كان الإنسان صادقاً وغير متكلف ويحمل مبادئ صحيحة ولا يتحرج في التعبير عنها سيكون أسرع في الوصول للقلوب». مستندة في ذلك إلى سيرة الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، رحمه الله وغفر له.