وقّعت NHC اليوم 11 اتفاقية إستراتيجية ومبادرات نوعية خلال مشاركتها في منتدى سلاسل الإمداد العقاري 2025، والذي انعقد بفندق الفيصلية في الرياض، بقيمة إجمالية تجاوزت 145 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها لتعزيز استدامة الإمداد العقاري وزيادة المحتوى المحلي في وجهاتها العمرانية

وتضمنت الاتفاقيات مبادرات إستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع عدد الموردين الوطنيين وتقديم برامج التدريب، واتفاقية تعاون مع شركة صكوك المالية لتعزيز حلول التمويل ودعم استدامة سلاسل الإمداد، إلى جانب توقيع اتفاقيات استئجار مع شركات دولية ومحلية شملت ZHONGHE INTERNATIONAL L.L.C، HLZ، وGolden Middle East Company

كما تم توقيع اتفاقيات إطارية واستثمارية مع عددٍ من الشركات الوطنية لتثبيت أسعار مواد البناء وتوفير المنتجات، شملت الشركة الوطنية للجبس، مجموعة المهيلب للمنتجات الأسمنتية، شركة حلول تقنيات الهواء التجارية، شركة بيوت الوطنية للصناعة، وشركة D House، كما تم توقيع اتفاقية تمويل لعملاء supplypro.

وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيداً على التزام NHC بدورها كمطور وطني يقود التحول في قطاع الإسكان، ويعزز استدامة سلسلة الإمداد، ويرسخ شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030