يتقدم رئيس مجلس إدارة نجيب أوتو سوزوكي نجيب العيسى بالتهنئة للقيادة الرشيدة، لما حققته بلادنا الحبيبة من إنجازات عديدة وغير مسبوقة، وإنه لفخر عظيم أن تكون فرداً من أفراد هذا المجتمع، حيث لا يوجد سقف ولا حدود يمكن أن تحد من طموحاتنا وإنجازاتنا.

وتماشياً مع نشر التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام التاسع، والذي يسعى كل فرد مناّ كفرد محب لوطنه وأرضهِ وينتمي إلى هذا الوطن العظيم في تقديم أفضل ما عنده على الصعيد العملي والشخصي.

نود أن نحتفي بأهم الإنجازات التي تحققت في مملكتنا الحبيبة من خلال ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، والتي تمثلت في:

- نسبة المبادرات المكتملة وصلت إلى 85% مما يشكل 674 مبادرة مكتملة و596 في مسارها الصحيح من إجمالي 1,502 مبادرة نشطة.

- كما حققت المملكة العربية السعودية عدداً من مستهدفات عام 2030 مبكراً وحيث يشكل أهمها بلوغ عدد السائحين 100 مليون زائر.

- سُجلت عدد 8 مواقع سعودية شهيرة في التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.

- وصول المملكة العربية السعودية إلى المرتبة السادسة من أصل 30 مرتبة عالميا مقتربة بذلك بنسبة كبيرة إلى مستهدف رؤية المملكة 2030.

- وصول أعداد المعتمرين إلى 16.92 مليون معتمر متخطياً بذلك المستهدف المخطط له 11.3 مليون معتمر.

- بلغ إجمالي الاستثمارات العامة ثلاثة أضعاف فأكثر منذ نشأة الرؤية ووصلت الأصول المدارة إلى 3.53 تريليون ريال سعودي.

- وصول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي إلى 47%.

- صُنفت 4 جامعات سعودية من قائمة أفضل 500 جامعة في العالم وقد جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الـ 90عالمياً.

- صُنفت 7 مستشفيات سعودية في قائمة أفضل 250 مستشفى في العالم وأُدرجت 16 مدينة في المملكة العربية السعودية كمدن صحية.

- تمكن أكثر من 437 ألف مواطن ومواطنة بالالتحاق للعمل في القطاع الخاص.

- زراعة 115 مليون شجرة مما أدى إلى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بقيمة 114 مليار ريال سعودي.

وتأهيل مما يقارب 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة.

ونود أن نختم مقالنا بكلمتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظهما الله:

كلمة خادم الحرمين الشريفين:

«نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن؛ جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمُضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معًا مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المُستدامة المنشودة للأجيال القادمة».

كلمة سمو ولي العهد:

«ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات، لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونُجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزّز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي».

همّة الفرد السعودي لم تُخلق لها سماءٌ تحدها، ونحن هنا في نجيب أوتو سوزوكي نبذل كامل جهودنا فيما يُساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. أدام الله علينا وعلى مملكتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله.